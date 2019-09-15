أحداث العيزرية وأبو ديس تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

افتتحت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأحد عناوينها بإصابة 46 مواطناً خلال مواجهات بلدة العيزرية في القدس واستمرار انتهاكات الاحتلال وتجريف الأراضي في بلدة أبو ديس لتوسيع البؤر الاستيطانية بالإضافة إلى فعاليات افتتاح الرئيس محمود عباس ستشفى اتش كلينك في رام الله .

صحيفة الحياة الجديدة:

الرئيس: ثقوا تمامًا سيكون لنا وطن عظيم ودولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف

غريفيث يعتبر استهداف منشأتي أرامكو السعوديتين تصعيداً عسكرياً مقلقاً للغاية ومصر والكويت والبحرين والامارات تندد بالهجمات

الرئاسة تدين الهجوم الارهابي على منشآت نفطية سعودية

هدية انتخابية.. ترمب يبحث مع نتنياهو امكانية ابرام معاهدة دفاع مشترك

صحيفة الأيام:

مستوطنون يجرفون أراضي خلف الجدار في بلدة أبو ديس لإقامة بؤرة جديدة و46 اصابة بينهم طفلة خلال مواجهات في العيزرية

الرئيس خلال افتتاحه مستشفى "اتش كلينك" التخصصي في رام الله يأمل توطين العلاج خلال عام: يجب ألا يعالج أي مريض خارج الوطن

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اسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في قطاع غزة

جنين: مسيرة ومهرجان في برقين تضامنا مع الأسرى المضربين

أسرى "ريمون" المضربون يلوحون بالتصعيد في وجه تنكر إدارة السجن لمطالب سابقة

ترمب: ناقشت مع نتنياهو امكانية المضي قدما في إبرام معاهدة دفاع مشترك بين بلدينا

صحيفة القدس:

إصابات خلال مواجهات في العيزرية وعزون ومستوطنون يهاجمون منازل بالحجارة شرق الخليل

اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي اليوم حول ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل

الرئاسة تدين الهجوم الارهابي على منشآت نفطية سعودية، بحسب الوكالة الرسمية

الرئيس لدى افتتاحه مستشفى "اتش كلينك" في رام الله: سيكون لنا وطن عظيم ودولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف