رابط الوظائف النسائية في أمانة الجوف – موقع الأمانة

نوفر لكم متابعينا الكرام اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 رابط عدد من الوظائف النسائية في الأمانة العامة والبلديات في أمانة منطقة الجوف بالسعودية حيث سيبدأ التقديم على الوظائف بنظام المسابقة عبر نظام التوظيف الالكتروني بموقع الأمانة

موقع الأمانة اضغط هنا

الوظائف النسائية في منطقة الجوف في السعودية سيبداً التقديم لها اعتباراً من يوم الخميس 20 محرم 1441 هجري ولمدة 3 أيام وذلك حسب المؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة.

وينص نظام الخدمة المدنية على الشروط العامّة للتعيين في الوظائف، وأهمها أن يكون الموظف المعيّن سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غيرهم لشغلها، حسب قواعد يضعها مجلس الوزراء، كما تتضمن شروط الوظائف أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وغير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص.

Advertisements

واشترطت أمانة الجوف لشغل هذه الوظائف، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وألا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة، وأن تكون لائقة صحيًّا، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وغير مطالبة لفترة حضور سواء الاستقالة أو الفصل حسب النظام، واجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمة من قبل اللجنة المعنية، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط.

موقع الأمانة اضغط هنا

تأتي هذه الوظائف النسائية ضمن حالة التطور التي تشهدها السعودية في الفترة الأخيرة بعد الإصلاحات التي أجرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدمج المرأة السعودية في المجتمع من خلال الوظائف المختلفة في شتى المجالات.

كما أعلنت أمانة منطقة الجوف عن توفر عدد من الوظائف (للنساء فقط) في الأمانة والبلديات التابعة لها لغير الموظفات ويمكن التقديم عليها بنظام المسابقة من خلال نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة اضغط هنا اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1441/01/20هـ - 2019/09/19م ولمدة ثلاثة أيام تنتهي في 1441/01/22هـ ـ 2019/09/21م حسب المؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة.