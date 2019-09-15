السعودية: رابط التسجيل في برامج تكافل لطلاب المدارس الحكومية

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية اليوم الأحد ايداعها إعانات مالية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد لـ 20 ألف مرسة حكومية يتلقى فيها الطلاب الدعم كما يشمل الدعم للطلاب والطالبات المسجّلين نهاية العام الدراسي الماضي.

وبلغت قيمة اعانات المدارس الحكومية من تكافل 135 مليون ريال سعودي ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

رابط التسجيل في برامج تكافل لطلاب المدارس الحكومية

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ويشكل دعم تكافل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 نحو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج.

وتشمل إعانات تكافل الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، الذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتعمل لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية على تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج تكافل من خلال بوابة تكافل الالكترونية، بحسب "اليوم".