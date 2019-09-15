شرطة الرياض: القبض على مطلق النار الذي يحمل الطفل الرضيع في الفيديو المتداول.. والكشف عن هويته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سـلاح مسدس وهو يحمل طفل رضيع، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية مطلق النار، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثاني من عمره، والقبض عليه، وضبط السـلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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