سيناتور أمريكي يدعو لضرب منشآت النفط الإيرانية بعد الهجمات على معمليْن لأرامكو

دعا السيناتور الجمهوري من ساوث كارولاينا، ليندسي جراهام، الإدارة الأمريكية، لـ«وضع احتمال شن ضربة عسكرية ضد منشآت النفط الإيرانية على الطاولة»، بعد الهجمات التي استهدفت صباح السبت، معمليْن تابعين لشركة أرامكو السعودية.

وقال جراهام، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد حان الوقت الآن لكي تضع الولايات المتحدة على الطاولة هجومًا على مصافي النفط الإيرانية، إذا استمرت الأخيرة في استفزازاتها، أو زادت من تخصيب اليورانيوم».

وأكد جراهام، أن إيران «لن تتوقف عن تصرفاتها السيئة؛ حتى تُصبح العواقب أكثر واقعية، مثل مهاجمة مصافيها التي ستكسر ظهر النظام».

وسيطرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، أمس السبت، على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون)؛ حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

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وتلقَّى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، السبت، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله الأخير استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكَّد سمو ولي العهد، أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

وأعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات أدت إلى «توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 في المائة من إنتاج الشركة»، مشيرًا إلى أنه «سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات».

وقال إن الانفجارات أدت أيضًا إلى «توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو ملياري قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، ما سيؤدي بدوره إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي؛ بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة».