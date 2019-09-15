أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق.. خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تعرُّض 3 مناطق بالمملكة لهطول أمطار رعدية، ورياح نشطة.

وتوقَّعت هيئة الأرصاد، أن تشهد (أضم، الطائف، العرضيات، وميسان) بمكة المكرمة، و(المخواة، المندق، بلجريشي، فرعة غامد، الزناد، وقلوة) بمنطقة الباحة، و(أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنمة، رجال ألمع، ظهران الجنوب، ومحايل) بمنطقة عسير، أمطارًا رعدية ورياحًا سطحية مثيرة للأتربة، في الفترة بين الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الثامنة مساء.

كما تتعرَّض المدينة المنورة (بدر، وادي الفرع، وينبع)، وتبوك (تبوك، وتيماء)، والجوف (دومة الجندل، سكاكا، وطبرجل)، والحدود الشمالية (العويقلية، رفحاء، طريف، وعرعر) لرياح نشطة تصحبها تدنٍ في الرؤية الأفقية؛ بدءًا من التاسعة صباحًا، وحتى السابعة مساء.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت في تقريرها عن طقس، اليوم الأحد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية»، وعلى السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر.

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وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أنه متوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، والباحة»؛ حتى مرتفعات مكة المكرمة، فضلًا عن تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، توقَّعت هيئة الأرصاد أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين ونصف، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه نصف المتر إلى متر ونصف، وحالته خفيفة الموج إلى متوسطة.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل منطقتا الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ43، فيما ستكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ18 درجة.