أمانة الجوف تعلن توافر عدد من الوظائف النسائية

أعلنت أمانة منطقة الجوف توافر عدد من الوظائف النسائية في الأمانة والبلديات التابعة لها لغير الموظفات من المرتبة الرابعة حتى السابعة في عدد من التخصصات.

وسيبدأ التقديم على الوظائف التي ستكون بنظام المسابقة عبر نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة: اضغط هنـا اعتبارًا من يوم الخميس 20 محرم 1441هـ ولمدة ثلاثة أيام تنتهي في 22 محرم 1441هـ حسب المؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة.

واشترطت الأمانة لشغل هذه الوظائف، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وألا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة، وأن تكون لائقة صحيًّا، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وغير مطالبة لفترة حضور سواء الاستقالة أو الفصل حسب النظام، واجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمة من قبل اللجنة المعنية، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط.

وينص نظام الخدمة المدنية على الشروط العامّة للتعيين في الوظائف، وأهمها أن يكون الموظف المعيّن سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غيرهم لشغلها، حسب قواعد يضعها مجلس الوزراء، كما تتضمن شروط الوظائف أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وغير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص.