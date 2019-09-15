الجزائر تدين بشدة الهجمات ضد منشآت أرامكو النفطية في بقيق وهجرة خريص

أدانت الجزائر، أمس السبت، بشدة الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق السعودية، معربة عن استنكارها كل ما من شأنه النيل من مقدرات المملكة.

وجاء في تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبدالعزيز بن علي الشريف «ندين بشدة الهجمات التي تعرضت لها، يوم السبت 14 سبتمبر 2019، منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، شرق المملكة العربية السعودية، ونعبر عن شجبنا واستنكارنا لكل ما من شأنه النيل من مقدرات هذا البلد الشقيق»، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وجدد الشريف دعوة الجزائر «إلى تفادي التصعيد وتغليب الحكمة ولغة الحوار»، مؤكدًا تطلعها إلى «عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بما يخدم مصلحة بلداننا وشعوبنا».