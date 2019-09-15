الإطاحة بمضرمي النار في مركبة نجل مهندسة الديكور بتبوك

تمكنت شرطة منطقة تبوك من تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بمركبة نجل مهندسة ديكور، أمام منزل الأسرة، ونجحت في القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفوجئت سيدة في تبوك، فجر اليوم، باحتراق سيارة ابنها من نوع تشارجر أمام منزلها، وقد أتت النيران على كامل المركبة، ولم تؤدِّ إلى خسائر مادية أخرى.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن احتراق مركبة مواطنة في مدينة تبوك، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغًا، صباح السبت الموافق 15/1/1441هـ، من مواطنة عن تعرض مركبة ابنها لحريق متعمد أمام منزلهم بمدينة تبوك، ولا تتهم أحدًا بذلك.

وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بالمركبة (6 أحداث)؛ حيث تم التحفظ عليهم بدار الملاحظة الاجتماعية؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

تجدر الإشارة إلى أن الدفاع المدني باشر بلاغ الحادثة، واستطاع الحدّ من انتشار النيران، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن الحادثة ولحظة الانفجار.