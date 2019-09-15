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تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار رعدية حتى الثامنة مساء
متابعات الخليج 365 - الباحة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر.
في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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