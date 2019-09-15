النائب العام يستعرض تجارب المملكة في مكافحة الجريمة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- هاني الثبيتي:

يغادر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق ١٦ /٠١ / ١٤٤١هـ إلى مدينة بيونس آيرس عاصمة جمهورية الأرجنتين وذلك لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر السنوي( ٢٤) لرابطة المدعين العموم (lAP ) بصفتها عضوا في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

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وعبر معالي النائب العام عن أهمية مثل هذه اللقاءات في المحافل الدولية لإظهار خبرات وتجارب المملكة الناجحة في مكافحة الجريمة على جميع الأصعدة والتطور الكبير لسير إجراءات الدعوى الجنائية.

وسيتم خلال اجتماعات المؤتمر تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتعزيز التعاون الدولي النيابي.

وسوف يلقي وفد المملكة برئاسة معالي النائب العام ورقة عمل تتضمن أوجه التعاون الدولي ما بين النيابات العامة وأهميته والتحديات التي تواجهه والتطور الذي حققته النيابة العامة في هذا الاتجاه من أجل تفعيل التعاون من خلال تطوير الأنظمة ذات العلاقة. ويضم الوفد المرافق للنائب العام عدد من مسؤولي النيابة العامة .