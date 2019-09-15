محمد بن مسعود - الدمام - تداولته مواقع التواصل ورجّحت أن يكون والده ومطالبات بتطبيق النظام كشف الناطق باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ لـ "الخليج 365"، أن وحدة الحماية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة باشرت حالة تعنيف لطفل من قِبل شخص آخر. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً لرجل وهو يقوم بربط طفل وتعنيفه ويرجّح أن يكون والده، ولاقى المقطع صدى واسعاً ومطالبة باتخاذ الإجراءات النظامية إزاء هذا التعنيف. 15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 09:54 AM تداولته مواقع التواصل ورجّحت أن يكون والده ومطالبات بتطبيق النظام Advertisements صدى واسع لفيديو تعنيف رجل طفلاً .. وأبا الخيل لـ "الخليج 365": باشرنا الحالة صدى واسع لفيديو تعنيف رجل طفلاً .. وأبا الخيل لـ "الخليج 365": باشرنا الحالة كشف الناطق باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ لـ "الخليج 365"، أن وحدة الحماية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة باشرت حالة تعنيف لطفل من قِبل شخص آخر. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً لرجل وهو يقوم بربط طفل وتعنيفه ويرجّح أن يكون والده، ولاقى المقطع صدى واسعاً ومطالبة باتخاذ الإجراءات النظامية إزاء هذا التعنيف. الكلمات المفتاحية ، صدى واسع لفيديو تعنيف رجل طفلاً .. وأبا الخيل لـ "الخليج 365": باشرنا الحالة ،

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