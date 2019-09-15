، معاناة متجددة بـ"مرازة محايل": طريق القرية بلا سفلتة.. والبلدية: وصلات متبقية ،

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طالَبَ أهالي قرية المرازة بمحافظة محايل عسير، البلدية، بالالتفات لطريق القرية الذي تتجدد معاناتهم معه في كل موسم ممطر؛ مُبَيّنين أنهم قدّموا طلبات منذ عدة سنوات؛ ولكن لم يتغير شيء على أرض الواقع.
وقال عدد من أهالي القرية لـ"الخليج 365": "منذ عدة سنوات ونحن نطالب بسفلتة الطريق الذي لا يتجاوز عدة كيلومترات بسيطة، وزرع عبّارات تحتوي السيول التي تعزلنا مع كل موسم ممطر عن أعمالنا، وتعزل الطلاب عن المدارس ومنهم أبناء شهداء، كما أننا نواجه خطر الحالات الطارئة أثناء انقطاع الطرق، دون جديد".
وناشد الأهالي المسؤولين في إمارة وأمانة عسير، التوجيه بإصلاح الطريق الذي لن يُعجز آليات البلدية إتمامه ضمن ميزانياتها السنوية.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على رئيس بلدية محايل سعيد علي آل مصمع، الذي قال إنه "تم تنفيذ أكثر من 5كم سفلتة ضمن المشاريع السابقة بقرية المرازة، ويوجد وصلات متبقية تم حصرها ودراستها، وسيتم تنفيذها ضمن المشاريع القادمة.
وأضاف آل مصمع: "ما تم من أعمال سفلتة؛ يأتي ضمن اهتمامات البلدية، ونشير إلى أن هناك عددًا من المشاريع الأخرى تتعلق بسفلتة طرق القرى والمراكز الإدارية، ما زالت تحت إجراءات الترسية، وأن البلدية تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق وفق الاعتمادات والإمكانيات المتاحة".
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 09:51 AM
"آل مصمع": مشروعات تحت إجراءات الترسية ونعمل وفق الاعتمادات والإمكانياتمعاناة متجددة بـ"مرازة محايل": طريق القرية بلا سفلتة.. والبلدية: وصلات متبقية
طالَبَ أهالي قرية المرازة بمحافظة محايل عسير، البلدية، بالالتفات لطريق القرية الذي تتجدد معاناتهم معه في كل موسم ممطر؛ مُبَيّنين أنهم قدّموا طلبات منذ عدة سنوات؛ ولكن لم يتغير شيء على أرض الواقع.
وقال عدد من أهالي القرية لـ"الخليج 365": "منذ عدة سنوات ونحن نطالب بسفلتة الطريق الذي لا يتجاوز عدة كيلومترات بسيطة، وزرع عبّارات تحتوي السيول التي تعزلنا مع كل موسم ممطر عن أعمالنا، وتعزل الطلاب عن المدارس ومنهم أبناء شهداء، كما أننا نواجه خطر الحالات الطارئة أثناء انقطاع الطرق، دون جديد".
وناشد الأهالي المسؤولين في إمارة وأمانة عسير، التوجيه بإصلاح الطريق الذي لن يُعجز آليات البلدية إتمامه ضمن ميزانياتها السنوية.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على رئيس بلدية محايل سعيد علي آل مصمع، الذي قال إنه "تم تنفيذ أكثر من 5كم سفلتة ضمن المشاريع السابقة بقرية المرازة، ويوجد وصلات متبقية تم حصرها ودراستها، وسيتم تنفيذها ضمن المشاريع القادمة.
وأضاف آل مصمع: "ما تم من أعمال سفلتة؛ يأتي ضمن اهتمامات البلدية، ونشير إلى أن هناك عددًا من المشاريع الأخرى تتعلق بسفلتة طرق القرى والمراكز الإدارية، ما زالت تحت إجراءات الترسية، وأن البلدية تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق وفق الاعتمادات والإمكانيات المتاحة".
، معاناة متجددة بـ"مرازة محايل": طريق القرية بلا سفلتة.. والبلدية: وصلات متبقية ،
المصدر : الخليج 365
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