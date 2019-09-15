، تترجم الخطب بالمصليات النسائية.. إطلاق مبادرة "بلغتكم" بالحرم المكي ،

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أطلقت الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية بالمسجد الحرام -ممثلة في وحدة اللغات والترجمة بالتعاون مع وكالة الترجمة والشؤون التقنية- مبادرة "بلغتكم" للترجمة الفورية لخطب يوم الجمعة بالمسجد الحرام.
وبيّنت الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أنه استكمالًا لرسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية والدعوية لقاصدات بيت الله الحرام ومرتاداته وزائراته بلغاتهن الأم؛ تم تفعيل مبادرة "بلغتكم"، والتي تهدف إلى الترجمة الفورية لخطب الجمعة للمصليات غير الناطقات باللغة العربية؛ وذلك عن طريق تحميل تطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة من خلال ترددات محددة على إذاعة بشبكة داخلية ترتبط مباشرة بالسماعات التي سلمت للقاصدات، وبلغات عدة منها الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الأوردية الإندونيسية، ولغة الهوسا.
حيث عَمِل الطاقم بوحدة اللغات والترجمة بالتفعيل داخل مصلى (74- 84) بالدور الأرضي، وتوضيح فضائل يوم الجمعة وآداب الاستماع للخطبة، ثم شرح وتوضيح الطريقة الصحيحة والآلية السليمة لاستخدام التطبيق لقاصدات المسجد الحرام، ثم توزيع أجهزة استقبال على القاصدات اللاتي لا تتوفر لديهن أجهزة، وسماعات ذات جودة عالية.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 08:57 AM
إلى لغات عدة منها الإنجليزية والفرنسية والتركية والأوردية ولغة الهوسا
أطلقت الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية بالمسجد الحرام -ممثلة في وحدة اللغات والترجمة بالتعاون مع وكالة الترجمة والشؤون التقنية- مبادرة "بلغتكم" للترجمة الفورية لخطب يوم الجمعة بالمسجد الحرام.
وبيّنت الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أنه استكمالًا لرسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية والدعوية لقاصدات بيت الله الحرام ومرتاداته وزائراته بلغاتهن الأم؛ تم تفعيل مبادرة "بلغتكم"، والتي تهدف إلى الترجمة الفورية لخطب الجمعة للمصليات غير الناطقات باللغة العربية؛ وذلك عن طريق تحميل تطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة من خلال ترددات محددة على إذاعة بشبكة داخلية ترتبط مباشرة بالسماعات التي سلمت للقاصدات، وبلغات عدة منها الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الأوردية الإندونيسية، ولغة الهوسا.
حيث عَمِل الطاقم بوحدة اللغات والترجمة بالتفعيل داخل مصلى (74- 84) بالدور الأرضي، وتوضيح فضائل يوم الجمعة وآداب الاستماع للخطبة، ثم شرح وتوضيح الطريقة الصحيحة والآلية السليمة لاستخدام التطبيق لقاصدات المسجد الحرام، ثم توزيع أجهزة استقبال على القاصدات اللاتي لا تتوفر لديهن أجهزة، وسماعات ذات جودة عالية.
، تترجم الخطب بالمصليات النسائية.. إطلاق مبادرة "بلغتكم" بالحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
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