“Link” تقديم أمن المنشآت 1441 وظائف أبشر توظيف العسكرية| موقع jobs.moi.gov.sa الرسمي

بدأ تقديم أمن المنشآت 1441 اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 15 سبتمبر 2019م عبر موقع أبشر توظيف الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل بالوظائف العسكرية بقطاع قوات أمن المنشآت على رتبة جندي للتعيين على هذه الرتبة بمناطق المملكة، وقد حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية مواعيد تسجيل قوات أمن النشآت من حيث وقت بدء استقبال طلبات التقديم وانتهائه، كما أوضحت الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالتقدم للالتحاق بالوظائف العسكرية المعلن عنها عبر موقع أبشر توظيف الإلكتروني، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر رابط تقديم قوات أمن المنشآت الرسمي وشروط التسجيل.

رابط تقديم أمن المنشآت 1441

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر وظائف الإلكترونية رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق في وظائف قوات أمن المنشآت 1441 اعتباراً من اليوم الأحد، ويستمر باب استقبال طلبات تقديم على أمن المنشآت مفتوحاً لمدة خمسة أيام، ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل في وظائف أمن المنشآت المعلن عنها من خلال النقاط التالية:

يبدأ تسجيل أمن المنشآت اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد بتاريخ 15 سبتمبر 2019 الموافق لتاريخ 16 محرم 1441هـ.

يستمر تقديم أمن المنشآت 1441 مفتوحاً على مدار 24 ساعة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق لتاريخ 20 محرم 1441هـ.

وقد تم الإعلان عن وظائف أمن المنشآت المتاح التقديم عليها في الوقت الحالي عبر بوابة أبشر التوظيف الإلكتروني، حيث يتم استخدام منصة أبشر للتوظيف لتحقيق الاستفادة من الإعلانات الوظيفية العسكرية الموجودة بها بدون اشتراط تسجيل الدخول مسبقاً أو بدون اشتراط وجود حساباً للمتقدم، حيث تتيح المنصة أمام كافة الراغبين بالتقديم على وظائفها بشكل مباشر عن طريق اتباع خطوات التقديم العامة، ومن يرغب في التقديم على وظائف أمن المنشآت 1441، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول بوابة أبشر توظيف الرسمي التالي (jobs.moi.gov.sa).

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شروط تقديم أمن المنشآت

اشترطت الإدارة العامة للقبول المركزي عدداً من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالالتحاق لوظائف أمن المنشآت، حيث يجب أن يكون سعودياً أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والديه عند خدمته للملكة في خارجها، وحصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وينبغي توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، ويشترط سريان صلاحية الهوية الوطنية عند تقديم أمن المنشآت 1441 على رتبة جندي.

ولا يقل طول المتقدم عن 168سم، ويجب أن يتناسب الطول مع الوزن، وألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع للنظام العسكري أو تم إنهاء خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب، كما يجب ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية، وأن يكون متزوجاً من مواطنة سعودية، واجتيازه كافة إجراءات القبول، أما عن شهادة المؤهل الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، ويمكنكم الإطلاع على نص شروط تقديم أمن المنشآت 1441 من خلال الصورة التالية: