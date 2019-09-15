السعودية اليوم / العاصفة المدارية "أومبرتو" تجتاح جزر الباهاما



ناسو 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

اجتاحت العاصفة المدارية "أومبرتو" مناطق تعرضت لدمار من قبل في جزر الباهاما متسببة بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية قبل توجهها نحو الشمال الغربي اليوم.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المرجح أن تصبح تلك العاصفة إعصارا قبل انقضاء نهاية الأسبوع.

وتثير تلك العاصفة رياحا تبلغ سرعتها 85 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع تحركها قبالة الساحل الشرقي لولاية فلوريدا إلى المحيط الأطلسي في بداية الأسبوع طبقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وقد تؤدي العاصفة إلى تعقيد جهود الإغاثة في تلك المنطقة التي سويت فيها آلاف المباني بالأرض وأصبح 70 ألف شخص في حاجة لمأوى ولطعام ومياه ومساعدات طبية.

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