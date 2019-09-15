السعودية اليوم / اختتام أعمال قمة مجموعة "أكواس" بإعلان خطة لمكافحة الإرهاب بقيمة مليار دولار أمريكي



الرباط 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "أكواس" أعمالها اليوم في بوركينا فاسو بالإعلان عن معالم خطة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من (2020 - 2024 م) وذلك بقيمة مليار دولار أمريكي.

وقال رئيس النيجر محمد يوسفو إن قادة دول "أكواس" اتفقوا على تعبئة الموارد المالية اللازمة لمكافحة الإرهاب في سياق خطة عمل مدروسة تقضي برصد أكثر من مليار دولار، لافتًا النظر إلى أنه سيتم الكشف عن معالم هذه الخطة وطرق تمويلها خلال القمة المقبلة للمجموعة في ديسمبر.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في افتتاح أعمال القمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الأمن بهذه المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة مساهمة القوى الكبرى في تعبئة الموارد المالية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

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04:18ت م

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