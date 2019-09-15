سياسي / ألمانيا تجدد دعمها لوحدة اليمن وحكومتها الشرعية



برلين 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

أكدت جمهورية ألمانيا الاتحادية دعمها لوحدة اليمن وحكومتها الشرعية وجهودها المبذولة لاستعادة الدولة وإنهاء كافة أشكال التمرد وانقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك لقاء مدير وزارة الخارجية الألمانية للشرق الأوسط كريستيان باك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج في برلين.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز ودعم المشاريع والبرامج التنموية خصوصا في مجالات الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة وتحسين جودة التعليم وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بالاستثمار ونقل التقنية في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أوضح المسؤول الألماني استمرار حكومة بلاده في دعم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة والسلطة المحلية في اليمن وتحسين الوصول للخدمات الأساسية ودعم عملية تحقيق الاستقرار في البلاد.

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