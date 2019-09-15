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صحة جدة تكشف ملابسات هروب أربعيني من الصحة النفسية
متابعات الخليج 365 - جدة
علقت إدارة التواصل والتوعية والعلاقات بصحة جدة، على واقعة هروب أربعيني من مستشفى الصحة النفسية، مساء أمس السبت.
وأكدت الإدارة، في بيان لها، أن المريض حضر إلى مستشفى الصحة النفسية صباح يوم الأربعاء الماضي، وتم تشخيصه بحالة الفصام العقلي المزمن من قبل الأطباء بالطوارئ.
وأضافت أنه تم تنويمه بالمستشفى في السابق عدة مرات وتم خروجه بقرار لجنة طبية بما يقارب 4 مرات، معتمدًا على نفسه، لافتة إلى أنه راجع الطوارئ للتقييم ولم يُلاحظ عليه أعراض نفسية حادة كالتهيج أو العنف والإيذاء.
كما أشارت إلى أن حالته لم تستدعِ علاجات نفسية مهدئة، فيما قرر له الأطباء الدخول وخلال فترة الانتظار بالطوارئ خرج المريض من الطوارئ دون ملاحظة الممرض المسؤول عن حالته، بالتزامن مع وجود عدد كبير في نفس الوقت من المراجعين بالطوارئ.
وأضافت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة في مثل هذه الحالات، إذ تم إبلاغ الأهل وكتابة الواقعة، لافتة إلى أنه تم إحالة الممرض المسؤول عن الحالة للإدارة المعنية للتحقيق وإيقاع العقوبة النظامية بحقه.
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