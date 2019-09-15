وظائف بشركة الاتصالات السعودية لحديثي التخرج بعدة تخصصات

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) استمرار التقديم على الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج لحملة البكالوريوس في العديد من التخصصات العلمية من خلال (برنامج احتضان المواهب Talent Incubation Program)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُحلل الموارد البشرية (Human Resources Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

2- مُحلل عمليات خدمة العملاء (Customer Service Operations Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات ، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

3- مُحلل مبيعات تطوير الأعمال (Business Development Sales Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المبيعات، التسويق) أو ما يعادلها.

4- مُحلل إدارة المورد (Vendor Management Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.

5- مطوّر حلول تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Solutions Developer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

6- مُحلل المبيعات (Sales Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

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7- مُحلل التسويق (Marketing Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، التسويق الرقمي) أو ما يعادلها.

8- مُحلل المشاريع التقنية (Technical Project Analyst):

– درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية بالمجال التقني.

9- فني عمليات الشبكة (Network Operations Technician):

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الاتصالات، هندسة الالكترونيات والاتصالات، الهندسة الكهربائية، هندسة الحاسب، الهندسة الميكانيكية).

10- مطوّر تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Applications Developer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

11- مُحلل تنقيب البيانات (Data Mining Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، الإحصاء).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- حديث التخرج أو لديه خبرة لا تتجاوز سنة بنفس المجال.

4- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية (تحدثاً وكتابة).

موعد التقديم:

– التقديم متاح حاليا وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا