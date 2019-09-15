10 #وظائف نسائية بالمرتبة الرابعة حتى السابعة بأمانة الجوف

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الجوف

أعلنت أمانة منطقة الجوف توفر 10 وظائف نسائية شاغرة بالمرتبة (الرابعة) حتى (السابعة)، للعمل بالمسميات التالية (مُراقب صحي، ومحامي مساعد، وكاتب، وسكرتير، وكاتب)، وذلك وفقاً للشروط والمسميات الوظيفية الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُراقب صحي (المرتبة السابعة – وظيفة واحدة):

– مكان العمل (بلدية الجندل).

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم تخصص أحياء – علم الأحياء الدقيقة – أو علوم الغذاء والتغذية).

2- مُحامي مساعد (المرتبة السادسة – وظيفة واحدة):

– مكان العمل (بلدية الجندل).

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).

3- مُراقب صحي (المرتبة الخامسة – وظيفة واحدة):

– مكان العمل (بلدية أبو عجرم).

– دبلوم في تخصص (الصحة العامة).

4- مُراقب صحي (المرتبة الخامسة – وظيفتان):

– مكان العمل (أمانة الجوف).

– دبلوم في تخصص (الصحة العامة).

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5- كاتب (المرتبة الرابعة – العدد 3 وظائف):

– مكان العمل (أمانة الجوف).

– الثانوية العامة.

6- سكرتير (المرتبة الرابعة – وظيفة واحدة):

– مكان العمل (أمانة الجوف).

– الثانوية العامة.

7- كاتب (المرتبة الرابعة – وظيفة واحدة):

– مكان العمل (بلدية أبو عجرم).

– الثانوية العامة.

الشروط المطلوبة:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة.

3- أن تكون لائقة صحياً.

4- أن تكون حسن السيرة والسلوك.

5- أن تكون المتقدمة غير محكوم عليها بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالبة لفترة حضر سواء الاستقالة أو الفصل حسب النظام.

6- اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمة من قبل اللجنة المعنية.

7- لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء الاختبار والمقابلة الشخصية وإجراءات التوظيف ولا يحق للمتقدمة المطالبة بالمستندات أو التوظيف.

ملاحظة:

– سوف يتم استبعاد الطلب غير المكتمل الشروط حيث يتم الاعتماد على رقم الجوال والبيانات المسجلة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الخميس بتاريخ 1441/01/20هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1441/01/22هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا