- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شرطة الرياض تكشف مفاجأة بشأن قضية الطفل الرضيع والسلاح الناري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شرطة الرياض تكشف مفاجأة بشأن قضية الطفل الرضيع والسلاح الناري
تبين من التحريات أنه شقيق الطفل
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح مسدس وهو يحمل طفلاً رضيعاً، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية مطلق النار، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثاني من عمره، والقبض عليه، وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلن بالأمس أنه تمت مباشرة حالة طفل رضيع تعرض للتعنيف.
وأثار شخص حالة من الجدل بعد أن حمل الطفل الرضيع وأطلق أعيرة نارية بالقرب منه، كما وضع فوهة السلاح في فمه.
كما أصدر النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، أمر قبض وإحضار بحق الشخص المذكور بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تكشف مفاجأة بشأن قضية الطفل الرضيع والسلاح الناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.