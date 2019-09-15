أب يعنف ابنه بطريقة مُهينة ومطالب بالقبض عليه

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أب بمعاقبة ابنه الصغير، من خلال ربط يديه بشدة، لشل حركته ووجهه على الأرض.

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وأظهر المقطع، والذي على ما يبدو أنه تم توثيقه من قبل أحد أفراد الأسرة، الطفل وهو يصرخ ومنهمرًا في البكاء، بينما الأب مستمر في ربطه وتوبيخه.

وأثار المقطع غضب متداوليه، مطالبين بضرورة القبض عليه ومحاسبته على هذا الفعل اللا إنساني.