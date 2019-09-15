فتح باب القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

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أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم وأن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

وللتقديم على رابط أبشر توظيف : https://jobs.sa