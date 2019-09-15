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فوجئت سيدة في تبوك، فجر اليوم، باحتراق سيارتها من نوع تشارجر أمام منزلها، ويشتبه بأنها قضية جنائية، وأتت النيران على كامل المركبة، ولم تؤدّ إلى خسائر مادية أخرى.
وباشر الدفاع المدني بلاغ الحادثة، واستطاع الحدّ من انتشار النيران، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن الحادثة ولحظة الانفجار.
وقالت صاحبة المركبة والتي تعمل مهندسة ديكور لـ"سبق": الحادثة وقعت فجر اليوم أمام منزلنا في الوقت الذي كنت فيه مع أسرتي في رحلة إلى مدينة شرما (150 كلم عن مدينة تبوك)، وعلمت وأنا في طريق عودتي أن السيارة تحترق، والحمد لله لم يتسبب الحريق في أذى أي شخص عدا سيارة أخرى احترق جزء منها، فيما تمكن أبناء الحي من إبعاد بعض السيارات قبل انفجار سيارتي من جراء الحريق.
وأضافت: الانفجار كان قويًا حتى إن جزءًا من سور منزلنا تضرر، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا، فنحن في الحي ليس بيننا وبين أي شخص مشاكل، وكذلك كان كل الجيران متعاونين معنا، وحالياً القضية في طور التحقيق، وأنا على ثقة كبيرة في رجال الأمن بالقبض على المتسبب وتقديمه للعدالة.
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نائب بريطاني "سيخي" يطالب جونسون بالاعتذار للمسلمين
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كانت هذه تفاصيل خبر شبهة جنائية.. مهندسة ديكور تُفاجأ بحريق مركبتها أمام منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.