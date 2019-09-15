دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper النائب العام يوجه أمرًا بالقبض على مطلق نار عرض حياة رضيع للخطر

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمر قبض وإحضار بحق شخص عقب قيام وحدة الرصد بالنيابة العامة برصد مقطع مصور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يحمل طفلًا رضيعًا ويطلق أعيرة نارية بالقرب من الطفل ويضع فوهة السلاح في فمه.

وحيث إن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر، فقد وجه النائب العام بإكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

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