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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالصور.. رواية سعودية جديدة: صاروخ وراء استهداف أرامكو ولا تملكه سوى 3 جهات فقط

خرج الخبير العسكري السعودي علي التواتي، برواية جديدة عن الهجوم الذي استهدف معلمين لشركة أرامكو السعودية، فجر السبت.

وقال التواتي في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي"، بأن زميل بحث أمريكي في مركز أمريكي متخصص رأى أن جسم الطائرة الخلفي للحطام الموجود في حوزة السلطات السعودية يشبه إلى حد كبير صاروخ كروز "القدس 1" أكثر من "سومر" بسبب انحناء وموقع الزعنفة.

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وأضاف بأن هذا الصاروخ يتوفر لدى عدة أطراف وهي الحوثي وفيلق القدس الإيراني وبعض الميليشيات العراقية الموالية لإيران في العراق.

وأشار إلى أن هذه الأطراف ربما هي من يقصدها التحالف في بيانه (كافة الأطراف المتورطة).