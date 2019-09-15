شروط الهيئة السعودية للمهندسين والاعتماد المهني من الموقع الرسمي

شروط الهيئة السعودية للمهندسين يأتي ضمن نظام معروف بالمملكة العربية السعودية وهو نظام الاعتماد المهني المهندس، حيث إدارة ملفه الشخصي دون الحاجة لمراجعة الهيئة وتنفيذ العديد من الخدمات الذاتية مثل طلبات التجديد أو الترقية أو التجديد والترقية والربط مع الجوازات للوافدين والعديد من الخدمات الأخرى من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، ولمعرفة كافة التفاصيل شروط الهيئة السعودية للمهندسين، نوفرها في التقرير التالي من أجل استفاد الجميع.

شروط الهيئة السعودية للمهندسين

يمكنك متابعة كافة شروط الهيئة السعودية للمهندسين من الموقع الرسمي للاعتماد المهني، والدخول لنظام الاعتماد المهني، هو هدف الهيئة السعودية للمهندسين الصـادر نظـامها بالمرسوم الملكي رقـم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ إلى وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة الهندسة وتطويرها وقد قضت المادة (27) من اللائحة التنفيذية بأن على كافـة المهندسين العامـلين في مهنة الهندسـة في المملكة التسجيل مهنيا في الهيئة.

أهداف التسجيل المهني:

تقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة.

المحافظة على التطوير المستمر في سبيل تنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم.

توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له.

إيجاد سجل مهني للمهندس يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها.

شروط التسجيل المهني:

الحصول على المؤهل العلمي اللازم في أحد التخصصات الهندسية (بكالوريوس الهندسة او مايعادلها)

التوقيع على الإقرار و التفويض

التوقيع على الإقرار و التفويض إرفاق الوثائق اللازمة لإكمال عملية التسجيل (الهوية/رقم الحدود، جواز السفر، السجل الاكاديمي)

سداد رسوم العضوية المقررة.

سداد رسوم العضوية المقررة. عدم قبول التسجيل لمن تقل خبراتهم عن خمس سنوات مالم يكن ابن سعودية او البدون او من مواليد السعودية.

شروط تجديد التسجيل المهني:

تقديم طلب التجديد الإلكتروني عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بالهيئة

شروط ترقية العضوية:

تقديم طلب الترقية الإلكتروني عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بالهيئة والتأكد من وجود الخبرة الكافية لكل درجة

متطلبات الدرجات المهنية: