تسريب مواصفات هواتف ون بلس القادمة 7T و 7T برو

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يبدو أن العد التنازلي قد بدء وستكشف ون بلس عن هواتفها الجديدة من فئة T وهما ون بلس 7T و ون بلس 7T برو بالإضافة إلى نسخة خاصة تدعم شبكات 5G ستحمل إسم 7T Pro 5G.
في السنتين الماضية إعتدنا أن تقدم سلسلة T بعض التحسينات على النسخة الرئيسية مع ميزة رئيسية ربما تتعلق بالشاشة أو الكاميرا او البطارية او حتى مزايا برمجية مثل إطلاق نسخة النظام الجديدة وهكذا.
مواصفات ون بلس 7T و وون بلس 7T برو متشابهة بشكل عام ولكن بالتأكيد هناك الكثير من الاختلافات أولها في التصميم وصولاً إلى حجم الشاشة ودقتها والبطارية والكاميرات وغيرها.
مواصفات هاتف ون بلس 7T
الشاشة : اوليد بحجم 6.55 إنش بدقة FHD+
المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.
الذاكرة العشوائية : 8GB رام.
ذاكرة التخزين : 128GB و 256GB.
الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.
كاميرا السيلفي : 16MP.
النظام : اندرويد 10.
البطارية : 3800mAh.
مواصفات هاتف ون بلس 7T برو
الشاشة : اوليد بحجم 6.65 إنش بدقة QHD.
المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.
الذاكرة العشوائية : 8GB و 12GBرام.
ذاكرة التخزين : 256GB و 512GB.
الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.
كاميرا السيلفي : 16MP.
النظام : اندرويد 10.
البطارية : 4085mAh.
بحسب التسريبات الأخيرة سيتم الكشف عن هذه الهواتف يوم 26 سبتمبر الجاري وسيتم إطلاقها في الاسواق يوم 10 أكتوبر القادم أو 15 أكتوبر.
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