وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في هيئة التقييس

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أعلنت هيئة التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لمواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، على مسمى “إداري أول التدقيق الداخلي”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

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وأبرزت الهيئة، أن الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو التدقيق الداخلي، أو إدارة الأعمال)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

