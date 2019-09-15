وزير الطاقة: الهجمات الإرهابية على معملَيْ بقيق وخريص أوقفت الإنتاج بشكل مؤقت

صرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بأن الهجوم الإرهابي على معامل شركة أرامكو السعودية، في خريص وبقيق، صباح السبت، نتج عنه حرائق تمت السيطرة عليه، إلى أنها تسببت في توقف عمليات الإنتاج بشكل مؤقت.

وأشار وزير الطاقة إلى أنه وبحسب التقديرات الأولية؛ فقد أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو (5.7) مليون برميل أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، مؤكدًا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملاء الشركة من خلال المخزونات.

وأوضح الوزير أن هذه الانفجارات قد أدت أيضًا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو (2) مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي؛ ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي (50%).

أما على صعيد الإمدادات المحلية فقد أكد وزير الطاقة أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أية إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن، والشركة لا تزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك.

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كما أوضح الوزير أن الشركة تعمل حاليًّا على استرجاع الكميات المفقودة، وستقدم خلال الـ48 ساعة المقبلة معلومات محدثة.

وأشار وزير الطاقة إلى أن هذا الهجوم الإرهابي والتخريبي هو امتداد للهجمات الأخيرة التي استهدفت المرافق البترولية والمدنية ومحطات الضخ وناقلات النفط في الخليج العربي.

وأكد الوزير أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد أمنها، وبالتالي فهو يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز مرة أخرى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدورة بالمحافظة على إمدادات الطاقة ضد كل الجهات الإرهابية، التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية الجبانة وتدعمها وتمولها.