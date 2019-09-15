القبض على مطلق النار فوق فم رضيع.. ومصادر «عاجل» تكشف هويته

علمت «عاجل» من مصادرها بأن الجهات المختصة تمكنت من القبض على مطلق النار فوق فم رضيع، مشيرة إلى أن الجاني هو شقيق الطفل.

وقالت المصادر إنه بناء على أمر القبض الصادر من قبل النائب العام بحق شخص تم رصده من وحدة الرصد في النيابة العامة، ظهر بمقطع مصور وهو يحمل طفلًا حديث الولادة في إحدى يديه، ويطلق أعيرة نارية من سلاح ناري في يده الأخرى، فقد تم على الفور مباشرة إجراءات التعرف على هوية مقترف هذا الجرم، وتحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك.

وأضافت المصادر أنه تم الوصول لهويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قبل الجهة المختصة، وستشرع النيابة العامة في إجراءات التحقيق معه فوراً وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم، لانطوائها على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه واساءة استخدام الأسلحة النارية وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره من خلال شبكة الإنترنت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، يظهر أحد الأشخاص وهو يطلق ثلاث طلقات نارية بيد، ويحمل طفلا رضيعًا بيده الأخرى.

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وظهر الرضيع من خلال المقطع، وهو يجهش بالبكاء بعد سماعه صوت الطلقات النارية، فيما قال أحد الأشخاص لمطلق النار: «شمم الطفل رائحة المسدس»، وهو ما نفذه الأخير بوضع السلاح في فم الطفل.

وأثار المقطع استياءً كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة مطلق النار وفق الأنظمة.

وفور تداول المقطع؛ دعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من لديه معلومات عن المقطع، التواصل مع مركز بلاغات العنف، أو الاتصال على 1919.