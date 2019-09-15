شكرا لقرائتكم خبر عن ماجستير إعداد المعلم ودبلوم للوقاية من المخدرات بجامعة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) okaz-

وافق مجلس جامعة الطائف على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، التي انعقدت برئاسة مدير الجامعة المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

كما وافق على اعتماد برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى باعتماد تحويل مسمى «قسم التمريض» بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى«كلية التمريض».

وأوضح أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، أن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، وجاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسة جديدة لإعداد المعلم، وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة، لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم.

وأكد أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة رؤية 2030.​