شكرا لقرائتكم خبر عن 550 سلة غذائية سعودية لنازحي تعز والحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ميون، تعز، الخوخة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الجمعة) 400 سلة غذائية، تزن 29 طنا و600 كيلوغرام، في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 1200 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني الشقيق.

كما وزع المركز 150 سلة غذائية على النازحين من الحديدة إلى مخيم بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 900 نازح.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.