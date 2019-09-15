شكرا لقرائتكم خبر عن 550 سلة غذائية سعودية لنازحي تعز والحديدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ميون، تعز، الخوخة)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الجمعة) 400 سلة غذائية، تزن 29 طنا و600 كيلوغرام، في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 1200 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني الشقيق.
كما وزع المركز 150 سلة غذائية على النازحين من الحديدة إلى مخيم بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 900 نازح.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر 550 سلة غذائية سعودية لنازحي تعز والحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.