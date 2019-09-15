شكرا لقرائتكم خبر عن موقفنا دائم في دعم الشرعية لمواجهة التمرد والانقلابيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

جدد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وفيما نقل خلال لقائه في الرياض أمس (السبت)، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أكد موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار، وفقا لمرجعيات السلام المتعارف عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

كما أشاد نائب وزير الدفاع بحرص الرئيس اليمني على الحوار لمعالجة القضايا وسعيه لإنجاحه.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، ومن الجانب اليمني نائب رئيس اليمن الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العليمي.