الولايات المتحدة تدين بشدة

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جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض) أدان السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص أمس الأول. وقال «أبي زيد» على حسابه في «تويتر»: «إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة».

أدان السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص أمس الأول. وقال «أبي زيد» على حسابه في «تويتر»: «إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة».

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