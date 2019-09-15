شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يركز على الوسطية والاعتدال في مؤتمر الأوقاف المصري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يشرح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تجربة المملكة الرائدة في نشر قيم الإسلام السامية المبنية على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبناء الدولة العصرية التي جمعت الأصالة والمعاصرة، وحققت الرفاهية للمواطن، ونشرت الحرية بمفهومها الحقيقي، التي بموجبها يتحمل كل مواطن مسؤوليته، كما ظهر الأمن الذي حافظ على الضروريات الـ5.

ويركز في كلمته اليوم (الأحد)، خلال ترؤسه وفد السعودية في أعمال المؤتمر الدوري الـ30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي؛ على دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ونشر منهج الوسطية والاعتدال وحضورها الفاعل في مختلف المحافل الدولية في إطار التنسيق بين قادة الفكر الديني والمثقفين والعلماء.

ويحمل المؤتمر عنوان «فقه بناء الدولة، رؤية فقهية عصرية»، فيما تأتي المشاركة السعودية امتثالا لتوجيه القيادة الرشيدة التي تحث على كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في هذا الصدد.