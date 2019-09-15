شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 شخص الحد الأدنى لاستحداث مركز صحي.. مشروع للدمج قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (جدة)

أكدت مصادر موثوقة لـ«الخليج 365» أن وزارتي الصحة والداخلية اتفقتا أخيرا، على معايير استحداث ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية، في كل المناطق، على أن يطبق الدمج تدريجيا، وبمعايير تراعي ألا يقل عدد السكان المخدومين لكل مركز صحي عن 1000 شخص، وبمسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً/‏30 دقيقة عن أقرب مركز صحي آخر، مع مراعاة الطرق الدولية والجبلية.

وأبانت المصادر أن خطة الدمج تشدد على ما يضمن كفاءة وترشيد الإنفاق، وتتضمن أن تعمل المراكز الصحية المدموجة حتى الـ11 ليلا، وأن تغطي القرى والهجر بالعيادات المتنقلة المتطورة التي تزورهم دوريا.

وأضافت المصادر أن «الصحة» عملت على تطوير إداري لمديري مراكز الرعاية الصحية الأولية، إذ دربت 976 مدير مركز في معهد الإدارة العامة لرفع مستوياتهم المعرفية في الإدارة الصحية، وطبقت عددا من الإجراءات نحو التحول الرقمي بتطبيق موعد للحجز المبكر والإجازات المرضية الإلكترونية وغيرها.

يذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة تشهد حراكا غير مسبوق بمشاريع فنية وتقنية عدة، إذ فعلت الملف الإلكتروني الموحد في 650 مركز رعاية أولية، الذي يضمن انتقال المعلومات وسلاستها بين المراكز الصحية وعدم ازدواجية الخدمات، وطبقت صرف الأدوية من الصيدليات الخاصة مجانا في 350 مركز رعاية أولية (برنامج وصفتي) الذي يضمن توفير الدواء في كل وقت، وتم تطبيق موعد للحجز المبكر، الذي تجاوز 20 مليون موعد منذ انطلاقه، مكن من معرفة التخطيط للقوى العاملة وقياس الإنتاجية.