شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: مستقبل الطيران واعد ومليء بالفرص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) محمد العبدالله (الدمام) @mod1111222

شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية قطاع الطيران في التنمية الوطنية، وإيجاد الوظائف، وتسهيل عملية التبادل التجاري، مؤكدا أن قطاع الطيران شهد في المملكة والخليج عموما تطورا متسارعا، مشيرا إلى أن مستقبل القطاع في المنطقة واعد ومليء بالفرص، لافتا إلى أن رؤية 2030 أولت هذا القطاع نصيبا من مبادراتها وأهدافها، مشيدا بالتطورات التي شهدها قطاع الطيران المدني في المملكة عبر التشريعات والتنظيمات المختلفة، موضحا أن تبادل المعرفة والخبرات بين دول الخليج العربية، خصوصا في قطاع الطيران، أمر لابد منه.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020 أحمد بهبهاني، إذ اطلع خلال اللقاء على تعريف موجز عن معرض الكويت للطيران.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران حرص اللجنة المنظمة للمعرض على استقطاب الجهات والشركات المؤثرة في قطاع الطيران، ومنها الشركات العاملة في المنطقة الشرقية.