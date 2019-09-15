شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لعلاج مستفيدي «الرحمة» مجاناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz-

أبرمت اللجنة الصحية في غرفة الشرقية اتفاقية تعاون مع جمعية الرحمة الطبية الخيرية بالمنطقة الشرقية، لتفعيل مبادرة العلاج المجاني للمرضى المحتاجين في مستشفيات القطاع الخاص، لتكون نواة تؤسس لأعمال ومبادرات جديدة مستقبلية تخدم المنطقة والأسر المحتاجة من الناحية الصحية.

واستعرضت الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي ورئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة الطبية الخيرية بالمنطقة الشرقية الدكتور شاهر بن ظافر الشهري، بحضور رئيس اللجنة الصحية بالغرفة سعود الثميري؛ آليات العمل بموجب الاتفاقية، وتفاصيل الدور المنوط بالغرفة، ممثلة باللجنة الصحية، في تسهيل الخدمة لجميع المرضى المحتاجين والمسجلين رسميا في جمعية الرحمة الطبية الخيرية بالمنطقة الشرقية، كما نصت الاتفاقية على الحالات التي تم التكفل بها في المرحلة الأولى، على أن تتم مراجعتها خلال فترة التنفيذ.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي أن المبادرة تبنتها اللجنة الصحية بغرفة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الرحمة الطبية الخيرية بالمنطقة الشرقية، لتقديم العلاج مجانا للمرضى المحتاجين والمسجلين رسميا في الجمعية في مستشفيات القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، تفعيلا للدور المجتمعي للغرفة وللقطاع الخاص الذي تمثله، وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية، مؤكدا أن الغرفة على استعداد تام للتفاعل مع أي مشروع يخدم المنطقة، ويحقق فاعلية القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة الشرقية.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية سعود الثميري أن اللجنة دأبت على أن يكون القطاع الخاص حاضرا في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، ومكملا للخدمة التي تقدمها المؤسسات الصحية الحكومية العامة، وقال: لا شك أن الخدمة الصحية هي إنسانية قبل أن تكون بمقابل أو ذات عائد مادي، وهذا الأمر لم يكن يوما من الأيام غائبا عن فكر القائمين على المنشآت الصحية الأهلية، ولم يكن عطاء المؤسسات الصحية الخاصة بعيدا عن هذا الشعار وهذا المعنى، وبالتالي فإن تقديم الخدمة المجانية من مؤسسات القطاع الخاص إلى فئة محتاجة هو من صميم عمل المؤسسات الصحية الأهلية، ولا يتناقض مع كونها مؤسسات ربحية تسعى لتحقيق العائد المادي، الذي لم يخرجها عن إطارها الاجتماعي والإنساني.