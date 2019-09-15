شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: فعاليات منوعة احتفالاً باليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

ترأس وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اجتماع استعدادات الجهات المنظمة لاحتفالات ذكرى اليوم الوطني، وذلك بديوان الإمارة.

وشدد الدكتور البتال، على أهمية هذه المناسبة وضرورة الاستعداد لها بما يتناسب مع هذه الذكرى، وأن تكون الاحتفالات عند تطلع أمير المنطقة الشرقية ونائبه، والحرص على تنوعها وملاءمتها لمختلف فئات المجتمع.

كما اطلع على برنامج الاحتفالات في محافظات المنطقة، والفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة التي ستصاحب الاحتفالات.