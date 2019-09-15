شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات شعرية وفنون شعبية في «وطني» الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكملت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف استعدادها للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ89.

وأوضح مدير ثقافة وفنون الجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى أن الجمعية ستنفذ جملة من الفعاليات في احتفالات اليوم الوطني، تتمثل في أمسية شعرية للرجال يشارك فيها كل من الشعراء عادل الغدير وهاني المهنا ومشعل جزاع وسلمان كسار وفهد المسيب، ويديرها خليل السعران، الثلاثاء 24 سبتمبر، في المركز الثقافي، وأمسية شعرية للشاعرات بدرية الرويلي وتغريد العنزي وملاك الضويحي وسعودية الرويلي، تديرها هتون عبدالعزيز الحميد، يوم الأربعاء 25 سبتمبر، بالمركز الثقافي.

وأضاف: تشارك الجمعية بصوير في أوبريت وطني وعروض لفرقة أشبال الجوف الاستعراضية، إضافة إلى حفلة غنائية للفنانين بدر الليمون ونادر الكساب في 23 سبتمبر في ملعب صوير، كما تقدم فرق الفنون الشعبية عروضا لألوان عدة في أماكن متفرقة بمدينة سكاكا ضمن احتفالات اليوم الوطني من 19 حتى 23 سبتمبر، مؤكدا حرص الجمعية على المشاركة في احتفالية الوطن في ذكرى اليوم الوطني، رافعا التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة.