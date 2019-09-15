، الفيصلي والفتح والحزم يبحثون عن تدوين أول فوز والاتفاق يتطلع لاستعادة توازنه ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تختتم الليلة منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مواجهتين ساخنتين ترفع فيها الفرق المتنافسة شعار النقاط الثلاث مطلب لتحسين الصورة والموقع على جدول الترتيب.

ففي الرس يحل الاتفاق عاشر الترتيب ضيفًا ثقيلاً على فريق الحزم صاحب المركز الرابع عشر على ملعبه عند الساعة (6:50) مساءً.

حيث يبحث أصحاب الضيافة تدوين أول انتصاراته هذا الموسم لإسعاد جماهيره والابتعاد عن أسفل جدول الترتيب وعدم تكرار معاناة الموسم الماضي ولتأكيد أن يستحق الوجود في دوري المحترفين.

في المقابل يسعى الاتفاق لاستعادة توازنه وتحقيق فوزه الثاني بالموسم من أجل محو آثار الهزيمة من أمام الأهلي في الجولة الماضية ولتأكيد تفوقه على مضيفه في مواجهات الفريقين.

حيث التقى الفريقان 8 مرات في دوري المحترفين كانت الكلمة العليا للاتفاق إذا فاز 4 مرات مقابل مرة واحدة للحزم وخيم التعادل على 3 لقاءات.

ويستضيف الفيصلي الباحث عن انتصاره الأول نظيره فريق الفتح المتعثر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة (8:10) مساءً.

يتطلع الفيصلي إلى كسر نحس البدايات السلبية المرافقة للفريق في المواسم الستة الأخيرة من أجل مصالحة جماهير ووقف نزيف النقاط من خلال تسجيل أول فوز له هذا الموسم في سجله وأيضًا لتحقيق انتصاره الأول على مضيفه في المواجهات الأربع الأخيرة التي جمعت بينهما.

في حين يأمل الضيوف إيقاف مسلسل النتائج السلبية الملازم لهم في الجولتين الماضيتين والبحث عن حصد النقاط للابتعاد قليلاً عن قاع الترتيب.

حيث يدرك المدرب فتحي الجبالي أن أي يتعثر جديد قد يبعثر أوراق الفريق ويعجل في رحيله، لذا فهو مطالب بتقديم مباراة جيدة من حيث الأداء والنتيجة تليق بسمعة الفريق.

يُشار إلى أن الفيصلي والفتح التقيا في 18 مرة بدوري المحترفين فاز الفيصلي 6 مرات مقابل 8 مرات للفتح وحضر التعادل في 4 مناسبات.