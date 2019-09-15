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محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة اليوم أمام الوحدة 1-2 في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكره عبدالعزيز الجميعة مراسل قنوات ksa sports بعد نهاية مباراة الوحدة في الاستديو التحليلي.
وقاد المدرب الفريق في خمس مباريات كانت البداية في دوري أبطال آسيا أمام الهلال والتي ودعها بعد خسارته في الذهاب 2-4 وانتصاره إيابًا 1-0، قبل أن يتعادل أمام العدالة 1-1 ويكسب الاتفاق 2-1 وخسر اليوم أمام الوحدة 1-2.
الأهلي: إقالة برانكو من تدريب الفريقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-14
قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة اليوم أمام الوحدة 1-2 في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكره عبدالعزيز الجميعة مراسل قنوات ksa sports بعد نهاية مباراة الوحدة في الاستديو التحليلي.
وقاد المدرب الفريق في خمس مباريات كانت البداية في دوري أبطال آسيا أمام الهلال والتي ودعها بعد خسارته في الذهاب 2-4 وانتصاره إيابًا 1-0، قبل أن يتعادل أمام العدالة 1-1 ويكسب الاتفاق 2-1 وخسر اليوم أمام الوحدة 1-2.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:28 PM
قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة اليوم أمام الوحدة 1-2 في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكره عبدالعزيز الجميعة مراسل قنوات ksa sports بعد نهاية مباراة الوحدة في الاستديو التحليلي.
وقاد المدرب الفريق في خمس مباريات كانت البداية في دوري أبطال آسيا أمام الهلال والتي ودعها بعد خسارته في الذهاب 2-4 وانتصاره إيابًا 1-0، قبل أن يتعادل أمام العدالة 1-1 ويكسب الاتفاق 2-1 وخسر اليوم أمام الوحدة 1-2.
، الأهلي: إقالة برانكو من تدريب الفريق ،
المصدر : الخليج 365
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