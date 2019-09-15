السعودية | الشرطة تكشف تفاصيل قضية حرق سيارة مواطنة بتبوك

شكرا لقرائتكم الشرطة تكشف تفاصيل قضية حرق سيارة مواطنة بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن احتراق مركبة مواطنة في مدينة تبوك، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغًا صباح يوم السبت، من مواطنة عن تعرض مركبة ابنها لحريق متعمد أمام منزلهم بمدينة تبوك (شمال غرب السعودية)، ولاتتهم أحدا بذلك.

وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بالمركبة (6) أحداث، حيث تم التحفظ عليهم بدار الملاحظة الاجتماعية لاستكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.