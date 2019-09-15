السعودية | السعودية.. عفا عن قاتل ابنه فهكذا كان رد وزير الداخلية

شكرا لقرائتكم السعودية.. عفا عن قاتل ابنه فهكذا كان رد وزير الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تكفل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بسداد ديون المواطن خويتم الحارثي ووجه برفع إيقاف الخدمات عنه، وذلك بعد موقفه النبيل بالعفو عن قاتل ابنه معتز لوجه الله في حادثة لقيت تفاعلاً كبيراً في المجتمع السعودي.
وكان خويتم الحارثي الذي فجع بوفاة ابنه معتز الطالب في الصف السادس الابتدائي بمدرسة بشر بن الوليد في الرياض الإثنين الماضي بعد شجار مع زميله أعلن عفوه رسمياً في الشرطة بعد أن وارى جثمان نجله الثرى دون أي مطالبات مالية لذوي المتسبب بقتله، معتبراً ما حدث قضاء وقدر.
في حين زار عم معتز ذوي القاتل وظهر بجانب الطفل قاتل ابن شقيقه، وقال مشيراً إليه: "هذا ولدنا أشوف فيه معتز وولدكم ولدنا، وإن شاء الله نشوفه في مكانة عالية الله يرضى عليكم".
من جهته عبر خويتم الحارثي عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على موقفه سائلاً الله أن يجعل ما قدمه في موازين حسناته.
كما قدم شكره للمواطنين على تعازيهم و دعواتهم له مبيناً أن ذلك غير مستغرب على المجتمع السعودي المعروف بالتلاحم والمودة بين أبنائه.
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