، "ولي العهد" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن.. والسيف والمليون تنتظر الفائز ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الاتحاد" حدد آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مساء اليوم الأحد، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد - حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، عن جائزة "سيف ومليون ريال" لمالك الهجن الذي تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يتم الرجوع في تلك الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطًا تنافس فيها أكثر من 13 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.

ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.