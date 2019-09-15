، "ولي العهد" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن.. والسيف والمليون تنتظر الفائز ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مساء اليوم الأحد، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.
ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد - حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.
وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، عن جائزة "سيف ومليون ريال" لمالك الهجن الذي تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يتم الرجوع في تلك الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.
ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطًا تنافس فيها أكثر من 13 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.
ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.
"ولي العهد" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن.. والسيف والمليون تنتظر الفائزمتعب البقمي الخليج 365 2019-09-15
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مساء اليوم الأحد، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.
ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد - حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.
وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، عن جائزة "سيف ومليون ريال" لمالك الهجن الذي تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يتم الرجوع في تلك الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.
ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطًا تنافس فيها أكثر من 13 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.
ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
01:24 AM
"الاتحاد" حدد آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مساء اليوم الأحد، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.
ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد - حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.
وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، عن جائزة "سيف ومليون ريال" لمالك الهجن الذي تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يتم الرجوع في تلك الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.
ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطًا تنافس فيها أكثر من 13 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.
ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.
، "ولي العهد" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن.. والسيف والمليون تنتظر الفائز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ولي العهد" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن.. والسيف والمليون تنتظر الفائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.