، إصلاح سياسي.. ووالد الطالب "معتز" يعفو بشرطين .. وطائرات "الغدر" تستهدف "بقيق وخريص" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رصد "الخليج 365" الأسبوعي يوثق أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية

تنوعت الأحداث في الأسبوع الماضي في السعودية ما بين أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ضمن برنامج السعودية الإصلاحي الذي جاءت به رؤية 2030، وأحداث اجتماعية واقتصادية، فيما تعرض بالأمس معامل بقيق وخريص لاعتداء نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، نتج عنه حريق تمكنت الجهات الأمنية من إخماد الحريق فيما كانت قضية الطالب "معتز" هي الأبرز في الشأن الاجتماعي وما شهدته من تفاصيل في قصته وإعفاء والده عن قاتل ابنه.. والشرطان اللذان أعلنهما للعفو، فيما كان موقف السعودية من تصريحات نتنياهو والقضية الفلسطينية وإدانة المملكة لذلك، ودعوتها لقمة لمنظمة العالم الإسلامي لبحث التصعيد الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما شهده الأسبوع من بيان مشترك سعودي إماراتي بشأن الوضع اليمني، كما انفردت صحيفة "الخليج 365" بتقرير عن قضية اختلاس لنصف مليون في خيرية في جازان.

وفيما يلي رصد "الخليج 365" الأسبوعي:

إعفاء "الفالح"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، و‏تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة.

كما تضمنت الأوامر تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

واشتملت الأوامر على إعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

https://sabq.org/rTkpq2

مجلس الوزراء

رحب #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مستهل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز #وزير_الطاقة للمجلس، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وقرر المجلس الموافقة على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

ونوه المجلس بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي لمؤسسة النقد الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م كما نوه بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة ودولة الإمارات وما أكده من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار.

وجدد المجلس وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

https://sabq.org/ZRSz5C

الحقوق الفلسطينية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا هذا الأسبوع، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن هذا الإعلان يُعد تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

https://sabq.org/bMQFtk

تصريحات نتنياهو

أعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته –إذا فاز بالانتخابات القادمة- ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وتعد هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً.

وتفصيلاً، أكدت السعودية أن هذا الإعلان يعد تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم؛ إذ لا سلام من دون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتُّع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.

https://sabq.org/yc5L4J

بحث التصعيد الإسرائيلي

طلب من المملكة العربية السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة، ستعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل، اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة في جدة؛ لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه"، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي. ومن المقرر أن يسبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين.

https://sabq.org/BcSgmL3

السيطرة على حريقيْن

صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.. والله ولي التوفيق.

https://sabq.org/npr4YD

بيان مشترك

أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بيانًا مشتركًا فيما يلي نصه: "انطلاقًا من حرص حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على القيام بمسؤولياتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن التي عبرتا عنها في بيانهما المشترك الصادر بتاريخ (25 ذي الحجة 1440هـ) الموافق (26 أغسطس 2019م) حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية (عدن) وما تلا ذلك من أحداث، والترحيب بدعوة المملكة للحوار في (جدة)، وتأكيدًا لاستمرار كل جهودهما السياسية والعسكرية؛ لاحتواء تلك الأحداث، فقد عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة، ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يُسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".

https://sabq.org/cgRtPx

طالب "ابتدائي"

فُجِعتْ مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض صباح الاثنين الماضي بوفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه.

وعَلِمت "الخليج 365" أن الطالب الذي يدرس بالصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، وعلى الرغم من محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة -رحمه الله-.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.

https://sabq.org/kYCj6f

والد "معتز"

دافع "خويتم بن سعد الحارثي" والد الطالب "معتز" الذي توفي إثر مشاجرة مع زميله صباح الاثنين الماضي في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض، عن إدارة المدرسة ومعلميها، رافضًا الأقوال التي تتهم منسوبيها بالإهمال والتقصير، مقدرًا نبل وشهامة المدرسة ومعلميها جهدهم ودورهم التربوي والتعليمي مع ابنه خلال السنوات الدراسية الست التي أمضاها فيها رحمه الله.

https://sabq.org/RgLmr7

وعَلِمت "الخليج 365"، أن "خويتم بن سعد الحارثي"؛ والد الطالب "مُعتز"؛ المتوفى بـ"ابتدائية ضاحية لبن"، أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، وسجّل ذلك -قبل قليل- في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيدًا لتسجيله رسميًا لدى المحكمة المختصة.

وقالت مصادر إن "الحارثي"؛ اشترط مقابل التنازل، أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه، إضافة إلى عدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة.. داعيًا الله أن يغفر لابنه، وأن يجعله شفيعًا له يوم القيامة.

https://sabq.org/vXGQ4f

وزير التعليم

وقدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ واجب العزاء في الطالب المتوفى "معتز الحارثي" الذي وافته المنية نتيجة شجار حصل بينه وبين أحد زملائه في إحدى مدارس الرياض.

وقال "آل الشيخ" لوالد الطالب المتوفى: "خويتم بن سعد الحارثي" أثناء حضوره العزاء في منزله، إن ما قدمته من عفو يعطي درسًا لنا جميعًا ولكل أفراد المجتمع بالعفو عند المقدرة، سائلاً الله تعالى أن يرحم "معتز" ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

https://sabq.org/DX6Nwb

تصريحات وزير الطاقة

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة المُعين حديثًا، اليوم الاثنين، إن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو السعودية" في "أقرب وقت ممكن".

وفقًا لـ "رويترز"، أدلى الوزير بتلك التصريحات، وهي الأولى له بعد تعيينه في وقت سابق من الأسبوع الحالي خلفًا لخالد الفالح؛ في مؤتمر للطاقة في أبوظبي.

https://sabq.org/FYSjJk

وكشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أن إنتاج المملكة من النفط سيبلغ 9890 مليون برميل يوميًا في أكتوبر.

ووفق موقع "سبوتنيك"، تحدث وزير الطاقة السعودي الذي يحضر فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي، عن أن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع "أوبك" القادم.

https://sabq.org/6BpTHy

تعيين فارس بن حزام

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين فارس بن حزام مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية، ومسؤولاً عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة.

يُشار إلى أن الإعلامي فارس بن حزام يحمل خبرات إعلامية واسعة في الصحافة الورقية والتلفزيون؛ إذ أمضى أكثر من ١٠ سنوات في قناة العربية، وعُيّن قبل سنوات قليلة مديرًا لتحرير قناة "العربية".

https://sabq.org/Z4kwmM

النائب العام

صدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

https://sabq.org/rh2W7Q

"خالد بن سلمان"

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنه نقل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهوده وحكمته، وأكّدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

https://sabq.org/wTFYN7

"الحياة الفطرية"

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تفاصيل عن المقاطع المتداولة لصيد جائر لعددٍ من "الوعول" بمحمية حوطة بني تميم.

وقالت في تصريح لـ "الخليج 365": "تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح للجميع أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعددٍ من الوعول التي تم اصطيادها هو مخالفة وقعت صباح يوم الاثنين 10-1-1441هـ في محمية الوعول التابعة للهيئة باستخدام أسلحة نارية رشاشة من قِبل اثنين من المخالفين".

https://sabq.org/s3S7yQ

جامعة الملك عبدالعزيز

احتلت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية المرتبة الأولى عربيًا والـ 201 عالميًا، ضمن أحدث تصنيف للجامعات على مستوى العالم.

وكشف تصنيف "التايمز" لجودة التعليم العالي لعام 2020، عن حصول جامعة الفيصل بالرياض، على المركز الثاني عربيًا، والـ 251 عالميًا من بين 1400 جامعة عالمية، فيما جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين في المرتبة الثالثة عربيًا والـ 301 عالميًا.

https://sabq.org/4r5Fbf

النفط يهبط

هبطت العقود الآجلة للنفط، أمس، في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمي، وتباطؤ الطلب، على الرغم من تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يوجّه الأسعار صوب تكبّد خسائر أسبوعية بعد تأرجحها صعودًا ونزولاً على مدى أيام.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، من مساء أمس، تراجع خام برنت 23 سنتًا أو 0.4 في المائة إلى 60.15 دولار للأوقية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.3 في المائة إلى 54.94 دولار للبرميل.

https://sabq.org/7fvmk4

خفض إنتاج النفط

ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول المنتجة من خارجها (المعروف باتفاق أوبك+).

https://sabq.org/k5PYjt

مركز "إتمام" يعلن البدء في تنفيذ "الأمر السّامي" باعتماد المخططات خلال 60 يومًا

أعلن مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان، عن البدء في تنفيذ اعتماد المخططات السكنية خلال60 يومًا، وذلك تنفيذًا للأمر السامي الصادر بهذا الشأن وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بهدف المسارعة بتنفيذ خطط التنمية العمرانية.

https://sabq.org/B36DZp



اختلاس بجازان

كشفت مصادر مطلعة على قضية الاختلاس والتزوير التي انفردت "الخليج 365" بنشر تفاصيلها هذا الأسبوع، أن الشرطة استجوبت رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة جازان، بعدما أدلى مسؤول بالجمعية "موقوف" عن معلومات واتهامات لآخرين، قبل وخلال التحقيق معه في اتهام وُجّه له باختلاس وتزوير لصرف مبالغ تصل إلى قرابة نصف مليون ريال.

وقالت المصادر إنه تم استدعاء رئيس مجلس الإدارة بتلك الجمعية وهو يشغل وظيفة حكومية أخرى، واستجوابه حول القضية وظل التحقيق معه لعدة ساعات، فيما أشارت المصادر إلى أن النيابة طلبت مستمسكات القضية وتفاصيلها من جهة الضبط لتبدأ إجراءاتها.

https://sabq.org/vgZzmj

قام الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، يرافقه الملحق العسكري السعودي العميد الطيار الركن رياض أبو عباة، بزيارة إلى معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) المنعقد حاليًا في مركز "إكسل Excel لندن" خلال الفترة ما بين 10 و13 سبتمبر الجاري.

وزار السفير بعض الشركات المشاركة بالمعرض وترتبط بشراكات وتعاون مع المملكة؛ ومن أهمها شركة "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems)، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة (السير) روجر كار، والرئيس التنفيذي تشارلز ودبيرن، ونائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وللشؤون العسكرية والحكومية عبدالعزيز الفرج.

https://sabq.org/vhFt4C

ترميم قصر

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (قصر الشمسية) الواقع بالقرب من حي المربع، وذلك على نفقته الخاصة.

ويأتي دعم سمو ولي العهد امتدادًا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في السعودية، بما يؤكد حرص سموه الكريم على المباني التاريخية في السعودية، وعناية القيادة الرشيدة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي.

https://sabq.org/LvXfsz

"مركز العمليات العدلي"

دشّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، في الرياض مركز العمليات العدلي، الذي يشكّل خطوة جديدة من جانب الوزارة؛ لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية.

ويهدف المركز لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل؛ بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والإستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية، وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.

https://sabq.org/MCzgWV

ارتفاع أسعار الذهب

مع ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد ملاذًا آمنًا، إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، صعدت قيمة احتياطيات الذهب التي تملكها دول عربية، على رأسها السعودية؛ التي تمتلك أكثر من 323 طنًا من الذهب بقيمة 13 مليارًا و747 مليون دولار؛ حيث جنت المملكة من ارتفاع المعدن الأصفر 1.078 مليار دولار.

https://sabq.org/JL95bS

"لست وحدي"

تحقّق الجهات الأمنية والمعنية بمنطقة جازان، في اختلاس ما يقارب نصف مليون ريال، اُتهم بها مسؤول بجمعية خيرية من قِبل مجلس الإدارة الذي طالبه باستعادة المبلغ وأُحيل إلى التحقيقات لدى الجهات الأمنية التي استوقفته، منذ أيام عدة، فيما طالب المتهم باستدعاء وإيقاف عددٍ من منسوبي الجمعية مدعيًا تورّطهم في القضية معه.

https://sabq.org/6bSmdBhttps://www.youtube.com/embed/obsgBtdavRc?feature=oembed