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محمد بن مسعود - الدمام - تكشَّفت تفاصيل عن الصورة المتداولة لرضيع، وُضعت داخل زجاجة الرضاعة الخاصة به مجموعة من الذخائر.
واتضح أن الصورة قديمة، وتم تداولها خلال عام 2017م.
وكانت الصورة القديمة قد أُعيد تداولها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بعد تداول فيديو إطلاق نار بالقرب من رضيع آخر، وهي الحالة التي تفاعلت معها الجهات المعنية، وأوقفت مُطلق النار لاتخاذ اللازم حياله.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 02:03 AM
تكشَّفت تفاصيل عن الصورة المتداولة لرضيع، وُضعت داخل زجاجة الرضاعة الخاصة به مجموعة من الذخائر.
واتضح أن الصورة قديمة، وتم تداولها خلال عام 2017م.
وكانت الصورة القديمة قد أُعيد تداولها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بعد تداول فيديو إطلاق نار بالقرب من رضيع آخر، وهي الحالة التي تفاعلت معها الجهات المعنية، وأوقفت مُطلق النار لاتخاذ اللازم حياله.
، تفاصيل جديدة: صورة الرضيع وذخيرة زجاجة الرضاعة قديمة ،
المصدر : الخليج 365
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