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محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح مسدس وهو يحمل طفلاً رضيعًا، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية مطلق النار، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثاني من عمره، والقبض عليه، وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 01:40 AM
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح مسدس وهو يحمل طفلاً رضيعًا، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية مطلق النار، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثاني من عمره، والقبض عليه، وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
، شرطة الرياض تعلن القبض على مطلق النار بالقرب من الطفل الرضيع ،
المصدر : الخليج 365
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